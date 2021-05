Arisa ci ripensa e torna con il suo ex Andre Di Carlo: lei e Andrea Di Carlo di nuovo insieme

Dopo i rumor riguardanti la loro presunta rottura Arisa e Andrea Di Carlo sarebbero finalmente tornati insieme.

Una volta conclusa la sua esperienza ad Amici 20 Arisa è tornata tra le braccia del fidanzato Andrea Di Carlo, con cui di recente si era vociferato che fosse finita.

Arisa e Andrea Di Carlo di nuovo insieme

Nei giorni scorsi erano circolate voci riguardanti un presunto e definitivo addio tra Arisa e Andrea Di Carlo.

La notizia è stata “smentita” dai due diretti interessati tramite social, dove Arisa ha postato uno scatto in cui è immortalata in compagnia del fidanzato. “Noi”, ha scritto la cantante mostrandosi in compagnia del manager, che era intenta a baciare. A quanto pare tra i due è tornato il sereno e la crisi per il momento sembra essere scongiurata.

Arisa: le nozze

A quanto pare la storia d’amore tra Arisa e Andrea Di Carlo starebbe proseguendo tra continui alti e bassi. Alcuni mesi fa lo stesso manager aveva confessato tramite social che la sua storia con la cantante fosse finita e che lui si sarebbe persino ripreso l’anello di fidanzamento di cui le aveva fatto dono (annullando di fatto le loro nozze).

Arisa aveva invece dichiarato che Di Carlo sarebbe stato per lei “una bellissima persona” e che, per quanto riguarda il matrimonio, secondo lei sarebbe “avvenuto tutto troppo velocemente”.

Ora che i due sono tornati insieme prenderanno una decisione riguardo le loro nozze? Secondo indiscrezioni il matrimonio era stato fissato per settembre 2021 prima che i due decidessero di lasciarsi. Ora che sono tornati insieme non hanno più parlato pubblicamente dei fiori d’arancio.

Arisa: chi è il fidanzato Andrea Di Carlo

Andrea Di Carlo è manager e compagno di Arisa da circa un anno. Divorziato e padre di due figli, il manager della cantante sarebbe bisessuale. La stessa Arisa avrebbe confessato: “Quando l’ho conosciuto si era appena lasciato con un ragazzo e l’ho subito visto come un fuoriclasse nel modo di vivere la vita, nel prendersi quello che vuole”. Tra i due, nonostante alti e bassi, sembra esser scoppiata la passione e i fan non vedono l’ora di sapere se presto la liaison tra i due giungerà all’altare. La coppia uscirà allo scoperto a tal proposito? Per il momento sui social tutto tace e i fan sperano di saperne presto qualcosa in più.