Arisa ha condiviso su Instagram un scatto che la ritrae completamente nuda. Onde evitare la censura, ha coperto le parti intime, ma l’immagine lascia davvero poco spazio all’immaginazione. I fan sono divisi: qualcuno apprezza e altri criticano.

Solo con un bel paio di tacchi alti: così si è mostrata Arisa su Instagram. Rosalba Pippa ha condiviso con i fan una foto in cui appare completamente nuda. Onde evitare la censura, ha coperto il seno con una sorta di striscia grigia e le zone intime con le mani. La cantante di Sincerità e a dir poco bellissima e, a didascalia dello scatto, ha scritto un pensiero molto importante.

Le parole di Arisa

A didascalia della foto che la ritrae completamente nuda, Arisa ha scritto:

“I’m every woman, but I’m a man, too. And there’s nothing wrong with me”, ovvero “Sono donna, ma anche uomo e non c’è niente di sbagliato in me”.

Nelle sue parole, qualcuno ha letto una specie di coming out, un modo per urlare al mondo la sua appartenenza al gender fluid.

La reazione dei fan

I fan, piuttosto che soffermarsi sulle sue parole, si sono concentrati sullo scatto. Qualcuno ha apprezzato il nudo integrale, mentre altri l’hanno criticata aspramente. Tra i tanti commenti si legge: “Tanto Photoshop ma facciamo finta di credere… non è un’offesa perché sei bella comunque ma perché far vedere un fisico scultoreo che non hai?” oppure “Io penso sinceramente che queste immagini siano tutte ritoccate… e lo capisco…

oggi funziona così. Arisa fa bene a usare la sua immagine dopo che ha fatto tanto per cambiare… Ma non siamo ipocriti, perché arriva sempre il momento in cui la realtà prevale su qualunque immagine. Viva la verità fatta anche di tanti difetti. Sono quelli che ci contraddistinguono” o ancora “Quando si mostra un corpo c’è sempre la fila per esprimere il proprio parere. La stessa cosa però non capita con così tanta ferocia quando a farlo è un uomo. Amici e amiche fatevi una vita che le vostre ossessioni sono la cosa più disturbante di questo post. Sincero“.