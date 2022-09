Arisa, il concerto di Velletri è stato annullato: “Ha subito un intervento”

Arisa, il concerto di Velletri è stato annullato perché "ha subito un intervento": come sta Rosalba Pippa?

Giorni difficili per Arisa. La cantante aveva in programma un concerto a Velletri, ma si è vista costretta ad annullarlo perché “ha subito un intervento“. La notizia è stata resa pubblica da International Music and Arts e dalla Pro Loco Velitrae.

Arisa: annullato concerto a Velletri

Arisa “ha subito un untervento chirurgico“: una notizia che per i fan è un fulmine a ciel sereno. Venerdì 2 settembre 2022, Rosalba Pippa si sarebbe dovuta esibire in concerto a Velletri, ma si è vista costretta ad annullarlo a causa di un “problema di salute“. A rendere pubblica la notizia sono stati la Internetional Music and Arts e la Pro Loco Velitrae. La casa di produzione, via Instagram, ha scritto:

“International Music è spiacente di comunicare che il concerto di Arisa a Velletri, previsto il 2 settembre in Piazza Cairoli, è stato annullato. L’artista necessita di un periodo di riposo fino al 3 settembre, a causa di un problema di salute“.

Arisa ha subito un intervento chirurgico

La Internetional Music and Arts non parla di “intervento chirurgico“, ma si limita a sottolineare che Arisa ha avuto un “problema di salute“. A parlare di operazione è stata, via Facebook, la Pro Loco di Velletri:

“Abbiamo ricevuto comunicazione dalla Produzione di Arisa che la cantante ha subito un intervento chirurgico e deve seguire un periodo di riposo, pertanto, in attesa di nuove comunicazioni, siamo costretti ad annullare l’evento del 2 settembre 2022″.

Quali sono le condizioni di Arisa?

Al momento, Arisa non ha rivelato il motivo che l’ha costretta a subire un intervento chirurgico, per cui non sappiamo quali siano le sue condizioni di salute. In ogni modo, visto che il concerto previsto per domenica 4 settembre a Terni non è stato annullato, è assai probabile che la cantante sia in via di guarigione.