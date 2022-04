Arisa dal parrucchiere con Vito Coppola: il taglio di coppia

Cambio look di coppia: Arisa e Vito Coppola insieme dal parrucchiere per presentare un'acconciatura perfetta in diretta televisiva.

Arisa e Vito Coppola sono inseparabili ormai: la cantante ha condiviso il cambio di look di coppia che hanno fatto insieme dal parrucchiere.

Arisa e Vito Coppola insieme dal parrucchiere

Arisa è sicuramente tra le star italiane più alla ribalta dell’ultimo periodo: dopo aver vinto Ballando con le Stelle, ora è la protagonista del format Rai Uno de Il cantante mascherato.

Proprio in vista dell’ultima puntata del programma, poco prima della diretta, si è recata dal parrucchiere insieme al compagno, Vito Coppola.

La cantante ha documentato tutto sui social, non potendo fare a meno di immortalarsi alla postazione lavaggio accanto al ballerino. A firmare i loro nuovi hair look è stato l’hairstylist Paolo Di Pofi.

I nuovi tagli di Arisa e Vito

Arisa non ha stravolto più di molto il suo look: ha puntato tutto su una piega extra liscia, senza rinunciare alle extension.

Dall’altra parte, invece, Vito Coppola ha letteralmente deciso di darci un taglio. Il ballerino ha accorciato il “ciuffo” in maniera considerevole. Non un cambio drastico a primo impatto, ma per i fan incalliti e per coloro che seguono Vito abitualmente, si tratta di certo di una novità.

I due ormai sono unitissimi, e certamente tra le coppie italiane più amate dai fan. Dopo Ballando con le Stelle il loro legame si è rafforzato ancor di più, e i sostenitori della coppia non possono che essere felici.