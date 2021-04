Arisa e Andrea Di Carlo di nuovo innamorati: la foto del bacio

Arisa e il manager Andrea Di Carlo sono tornati insieme e sui social hanno postato il loro primo bacio d'amore.

Dopo la clamorosa rottura e le nozze annullate, Arisa e il manager Andrea Di Carlo sono tornati insieme e sui social hanno postato la foto di un loro appassionato bacio sulle labbra.

Arisa e Andrea Di Carlo: il bacio

Tra Arisa e Andrea Di Carlo è tornato il sereno: sui social i due si sono mostrati mentre si davano un bacio appassionato e il manager ha scritto: “Io non so che ne sarà di noi ma al momento siamo noi”.

Il manager aveva donato alla cantante un prezioso anello di fidanzamento e i due avevano programmato il loro matrimonio per il 2 settembre. Poi un’intervista di Arisa a Domenica In aveva mandato il manager su tutte le furie e lui stesso aveva confessato di essersi ripreso l’anello e di aver annullato le nozze:

“Io sono innamorato di lei, le ho regalato un anello importante, il 2 settembre avevamo fissato il matrimonio qui a Roma.

[…] Per me è finita, non torno indietro. Il matrimonio è annullato, mi sono ripreso l’anello”, aveva dichiarato. A sorpresa a poche settimane dalla rottura i due sono tornati insieme, e in tanti si chiedono se le nozze – che secondo Arisa sarebbero giunte troppo presto – si faranno comunque.