Arisa e Andrea Di Carlo si sono lasciati: un altro addio burrascoso dopo il primo addio annunciato a mezzo social

Arisa e Andrea Di Carlo si sono lasciati di nuovo? Secondo i rumor in circolazione la storia tra i due sarebbe ormai giunta al capolinea.

Dopo il primo addio annunciato a mezzo social Arisa e Andrea Di Carlo si erano riavvicinati ma adesso sembra che tra i due ci sia stata un’altra burrascosa rottura.

Arisa e Andrea Di Carlo: l’addio

La storia d’amore tra Arisa e Andrea Di Carlo a quanto pare è nuovamente giunta al capolinea.

Al momento i due non hanno confermato né smentito la notizia ma, secondo indiscrezioni, la loro sarebbe stata una separazione “burrascosa”. Del resto già nei mesi scorsi i due si erano lasciati una prima volta: Andrea Di Carlo aveva svelato infatti di non aver gradito quanto affermato dalla cantante sul suo conto a Domenica In (dove Arisa aveva praticamente evitato di fare il suo nome). La cantante a sua volta aveva replicato che il manager sarebbe stato per lei “una bellissima persona” ma che per lei “correva troppo” con i suoi progetti di matrimonio.

Andrea Di Carlo aveva anche dichiarato di essersi ripreso l’anello di fidanzamento con cui aveva chiesto alla cantante di sposarlo. I due avevano fissato le nozze per settembre 2021, ma ormai il progetto dei fiori d’arancio sembra essere sfumato. Arisa smentirà le voci in circolazione?

Arisa: le parole su Andrea Di Carlo

Arisa e Andrea Di Carlo si frequentano da oltre 1 anno e la loro storia sembrava finalmente quella giusta per la cantante.

A Domenica In Arisa aveva però ammesso che, per lei, il progetto di sposarsi fosse giunto un po’ troppo velocemente: “Andrea corre. Io lo voglio sposare, ma non come vuole lui, con un matrimonio importante, ma con le nostre famiglie, a Pantano di Pignola”, aveva dichiarato Arisa, e ancora: “Il matrimonio è bello in purezza. E, se posso dire, anche in povertà. Lo immagino come un regalo ai miei genitori, gli esseri umani più straordinari della terra”.

Arisa e le liaison di Di Carlo

La cantante aveva anche svelato di aver scoperto che Andrea Di Carlo fosse stato legato ad un uomo prima di stare con lei. Il manager inoltre sarebbe già stato sposato ed è padre di due bambini. “Mi ha chiamato a fare un po’ di tv. Eravamo al ristorante, con altri, la prima cosa che ho notato è che è instancabile, appassionato. Guardavo solo lui e pensavo: ma vedi questo come ci sta dentro, quante cose super dice, ma che fenomeno. Si era anche appena lasciato con un ragazzo e l’ho subito visto come un fuoriclasse nel modo di vivere la vita, nel prendersi quello che vuole”, ha confessato in merito al primo incontro.