Arisa e l’incredibile dimagrimento: “Ho avuto una delusione d’amore molto forte”

Arisa ha svelato i segreti dietro al suo incredibile dimagrimento.

Da alcuni mesi a questa parte Arisa ha iniziato a mostrarsi sui social con foto sempre più audaci e in tanti non hanno potuto fare a meno di notare l’incredibile dimagrimento della cantante, che ne ha svelato il segreto.

Arisa: l’incredibile dimagrimento

A quasi 40 anni Arisa ha dato l’ennesima svolta al suo look e ha iniziato a postare degli scatti sempre più audaci dove è ben visibile il suo incredibile dimagrimento. La cantante ha precisato di non aver praticato estenuanti sedute di fitness per dimagrire ma ha rivelato che sarebbe stata una delusione amorosa a spingerla a perdere peso: “Semplicemente ho avuto una delusione d’amore molto grande”, ha confessato, e ancora:

“Prima era l’innamoramento a non farmi mangiare: avevo lo stomaco chiuso.

Ciò che ci fa male a volte fa bene. E adesso mi piaccio di più che a 20 anni (…) Io seguo il mio stato d’animo. Non mi piace bere alcolici, eccedere nel fumo. Un bicchiere di vino rosso lo bevo solo per darmi energia, non amo strafare. Prima avevo un’alimentazione disordinata, fatta di molti dolci, bevande zuccherate”.

La storia con Vito Coppola

In tanti si chiedono se la storia a cui la cantante ha fatto riferimento non sia quella con Vito Coppola, il ballerino conosciuto a Ballando con le Stelle e per cui Arisa non ha fatto segreto di provare dei sentimenti. La storia tra i due non è mai decollata per via dei loro rispettivi impegni di lavoro ma entrambi hanno dichiarato di essere buoni amici. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi?