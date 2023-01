Il 2023 è iniziato da pochissimo e in molti si lasciano andare a bilanci sull’anno appena trascorso.

Tra i Vip che hanno voluto condividere con i fan i pensieri legati al 2022 c’è Arisa, che si è lasciata andare ad un’analisi che ha emozionato i fan.

Tramite il suo profilo Instagram, Arisa ha condiviso con i fan il suo pensiero sull’anno vecchio e su quello appena iniziato. Rosalba Pippa ha condiviso un video in cui canta Amami accompagnata solo dal suono di un’arpa.

A didascalia ha scritto cosa si aspetta dal 2023, ammettendo che, nonostante le delusioni, ha ancora voglia di amare.

Arisa ha scritto:

Senza giri di parole, Arisa ha ammesso che, nonostante le delusioni, sogna ancora il grande amore.

Molto probabilmente, le cadute a cui fa riferimento Arisa sono da ricollegare a Vito Coppola, suo ultimo fidanzato. Rosalba ha concluso:

“Chiedo l’amore che so di meritare a me stessa per prima e detto questo vi lascio con un’altra versione nuda di me, dove vi canto il sogno più grande, che forse è quello che ci accomuna tutti, altrimenti non faremmo tutti questi casini”.