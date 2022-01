Arisa e Vito Coppola: cosa è successo tra loro dopo Ballando con le Stelle?

Arisa e Vito Coppola, dopo la fine di Ballando con le Stelle, continuano a far parlare di sè, tra gossip e presunte verità: tutti i dettagli.

Arisa e Vito Coppola, coppia rivelazione dell’edizione 2021 del noto show di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle, anche dopo la fine del programma e il trionfo da vincitori nello stesso, continuano a far parlare di sè.

La cantante di recente ha rivelato alcuni dettagli interessanti sul suo rapporto con il ballerino.

Scopriamone di più!

Arisa e Vito Coppola non hanno ancora dichiarato di essere ufficialmente una coppia, ma il feeling mostrato a Ballando con le Stelle e alcune indiscrezioni lanciate dall’opinionista del popolo Rossella Erra, fanno pensare che l’ipotesi possa essere realmente veritiera e concreta.

Recentemente, la Erra, tribuna del popolo nel noto show di Milly Carlucci, ha raccontato ai suoi fans di aver avvistato la coppia insieme.

Arisa, in una recente intervista rilasciata a TvMia, ha parlato del partner di danza Vito Coppola e dell’esperienza da poco conclusa a Ballando con le Stelle, ecco cosa ha dichiarato la cantante:

“Con Vito mi sono liberata. Anche in amore per me non è stato facile, ho sempre bussato io alla porta, ho sempre fatto io il primo passo”.