Arisa e Vito Coppola, l’addio è definitvo: parla il ballerino

Vito Coppola ha rotto il silenzio in merito alla fine della sua liaison con Arisa e ha specificato come starebbero le cose tra loro.

Arisa e Vito Coppola: l’addio

Secondo indiscrezioni la liaison tra Arisa e Vito Coppola sarebbe giunta al termine e in queste ore il ballerino ha confessato:

“Io e Arisa siamo rimasti in buoni rapporti, ma il nostro è solo un rapporto amichevole, non siamo una coppia.

Non si parla di convivenza: oggi non stiamo insieme”. Nonostante si siano spesso mostrati in atteggiamenti intimi, Arisa e Vito hanno sempre specificato di non formare una coppia, ma la cantante non aveva fatto segreto di provare dei forti sentimenti verso il ballerino.

I sentimenti di Arisa

Arisa ha confermato di provare un sentimento forte per Vito Coppola ma ha anche specificato che, con il suo stile di vita, per lei sarebbe stato impossibile pensare a una relazione.

“Lo sono (innamorata, ndr.).

È proprio questo il problema: che non stiamo insieme. E non stare insieme a distanza è molto difficile. Lui vuole fare la sua vita e vorrebbe che io ci sia senza essere invadente. Ma io non sono una da strategie, quella che non ti scrive o lascia squillare a vuoto… La vita è breve. Può succedere una guerra, il tempo non è infinito e mi spiace non dirsi tutto quello che ci si vuole dire nel momento in cui lo si pensa, mi spiace non amare seriamente, non litigare seriamente.

Mi spiace quando le cose sono a metà. Non riesco a esprimermi nel mezzo”, ha dichiarato la cantante.