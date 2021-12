Arisa e Vito Coppola, parla l’ex della cantante: “Le storie d’amore funzionano in tv”

Arisa e Vito Coppola, la coppia di Ballando si conferma fuori dal programma? La risposta dell'ex fidanzato della cantante.

La vittoria di Arisa nella sedicesima edizione di Ballando con le stelle ha generato qualche polemica, ma ha anche scaldato il cuore degli spettatori per la profonda intesa che si è creata tra la cantante e il ballerino Vito Coppola. Per molti tra i due sarebbe nata la scintilla e a commentare il possibile flirt è stato l’ex fidanzato e manager di Arisa, Andrea Di Carlo, sul settimanale Oggi.

Arisa e Vito Coppola stanno insieme?

“Essendo stato romanticamente coinvolto con lei – ha detto Di Carlo – preferisco non dire nulla. In generale le storie d’amore in TV aiutano”. Un dico non dico che in realtà lascia trasparire il sentore che per il manager i due possano aver messo in scena una finta storia d’amore che li avrebbe portati alla vittoria.

Arisa e Vito Coppola, sono fidanzati?

“È stata generosa nell’esporsi – aggiunge l’ex fidanzato di Arisa – Va premiato il suo coraggio. E comunque ha il senso del ritmo. Certo Morgan era una spanna sopra. Anche Federico ha dato tutto, si è guadagnato anche la stima di Selvaggia Lucarelli”.

Fidanzamento tra Arisa e Vito Coppola

Sulla presunta relazione tra Arisa e Vito Coppola resta dunque tutto ancora molto poco chiaro, ma non sarebbe da escludere che nei prossimi mesi qualcosa in più si scoprirà.

Quanto a Di Carlo e la cantante, il loro amore sarebbe dovuto convolare a nozze, ma proprio la fretta sul matrimonio del manager avrebbe condotto alla fine della relazione nei primi mesi del 2021.