Arisa e Vito Coppola si baciano nel videoclip, ritorno di fiamma?

È scattata la passione tra la cantante Arisa e il maestro di “Ballando con le Stelle” Vito Coppola? Il bacio nel videoclip e le indiscrezioni.

C’è stato un nuovo bacio tra Arisa e Vito Coppola: è accaduto nel videoclip di “Cuore“, l’ultimo singolo della cantante lucana.

Molti fan della cantante si stanno chiedendo se si sia trattato di un semplice bacio di scena o se tra i due è scattato qualcosa in più. I due avevano già collaborato durante il programma di Milly Carlucci, ma i rapporti stanno proseguendo ora che il programma è finito.

Le parole di Arisa sui socialà

Attorno a questo bacio moltissimi fan hanno costruito un’ipotetica storia d’amore tra i due.

I due erano stati sorpresi insieme durante un weekend romantico a Napoli. La cantante è intervenuta per parlare di questo sul suo profilo Instagram, rispondendo a un follower: “Non sono triste, gli voglio bene. Mi sento ancora molto legata a lui, ma passerà come passa l’influenza. L’amore romantico è solo una parte dell’amore che abbiamo da dare, una parte del tempo che impieghiamo per vivere e non è detto che per sentirci innamorati si debba essere corrisposti.

Altrimenti non esisterebbe la fede. Per favore non chiedegli più di me.”