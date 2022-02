Arisa esce con “Cuore”, il quinto singolo di “Ero Romantica”

Roma, 15 feb. (askanews) – Sullo sfondo palazzi d’epoca e il fascino di una Milano avvolta dalle ombre della notte. In primo piano: una coppia che balla, legata da un profondo sentimento. Un delicato dialogo tra arpeggi di chitarra, pianoforte e archi accompagnato con leggerezza da una voce inconfondibile.

È Cuore, il nuovo video di Arisa online dal 14 febbraio, non a caso il giorno di San Valentino.

È il quinto singolo estratto da “Ero Romantica”, il nuovo disco uscito il 26 novembre per Pipshow – under exclusive license to Believe Artist Services, che per la prima volta vede l’artista pubblicare da indipendente con la propria label.

È il brano più intenso dell album, il momento in cui il Cuore torna ad essere il centrale protagonista di un amore romantico.

Diretta da Marco Gradara e prodotto da Borotalco.tv, la nuova clip vede tornare accanto ad Arisa Vito Coppola, il ballerino con cui ha condiviso l esperienza di “Ballando con le Stelle”, già al suo fianco in Altalene.