Arisa fuori da Amici: ecco chi prenderà il suo posto

Arisa non prenderà parte alla nuova edizione di Amici. Tutto quello che c'è da sapere su chi prenderà il suo posto.

Secondo i rumor in circolazione non sarebbe andata in porto la trattativa tra Amici ed Arisa e per questo la cantante non prenderà parte alla prossima edizione del programma, anche se sarebbe stato scelto un altro volto famoso al suo post.

Arisa fuori da Amici: la trattativa

Dopo un travagliato tira e molla sembra che non sia andata in porto la trattativa tra Arisa e Amici di Maria De Filippi, e per questo la cantante non sarà tra i volti della nuova edizione dello show. Al suo posto, secondo indiscrezioni, subentrerà invece Lorella Cuccarini, che nella precedente edizione aveva vestito i panni di insegnante di ballo. Chi sostituirà la Cuccarini allora? Secondo indiscrezioni si tratterà di Raimondo Todaro, ex volto di Ballando con le Stelle che nei giorni scorsi ha avuto un acceso botta e risposta tramite social con Milly Carlucci proprio in merito al suo addio al suo famoso show.

“Leggo con molta tristezza il post di Milly. Di voci nel nostro ambiente ne circolano anche tante, a volte sono vere a volte no, e qualora vi fossero delle trattative in corso non vedo che male ci possa essere, anzi mi auguro che arrivino presto nuove opportunità”, aveva scritto Todaro via social replicando contro la conduttrice e confermando la notizia della trattativa.

Arisa: la vita privata

Arisa al momento non si è espressa in merito al suo addio allo show.

La cantante di recente è stata al centro di un clamoroso gossip riguardante la sua vita privata: lei e il fidanzato manager Andrea Di Carlo si sono lasciati ad un passo dall’altare. A seguire i due sono tornati insieme salvo poi lasciarsi di nuovo, in maniera definitiva.

Arisa: Lorella Cuccarini al suo posto ad Amici

Lorella Cuccarini nel frattempo ha rivelato di esser stata confermata nel cast di Amici 2021, dove a quanto pare vestirà il ruolo d’insegnante di canto.

La conduttrice ha affermato di essere grata a Maria De Filippi per averle offerte il posto nel suo famoso programma tv dopo il suo addio a La Vita in Diretta.

“Mi hai spalancato le porte, mi hai mostrato l’inimmaginabile lavoro che fai dietro le quinte. E mi hai dato spazio senza timore, fidandoti, lasciandomi spesso carta bianca. In cambio, non hai chiesto nulla. Maria, sei un essere speciale e tutto il successo professionale e privato che hai te lo meriti incondizionatamente”, ha scritto Lorella Cuccarini alla famosa collega.