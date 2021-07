Arisa: il rifiuto di 200 mila euro per restare ad Amici di Maria De Filippi

Pare che Arisa abbia rifiutato un’offerta da capogiro da parte di Sky pur di continuare la sua esperienza ad Amici su Canale 5

Per Arisa la conferma alla prossima edizione 2021-2022 di Amici in qualità di professoressa di canto è pressoché assodata. Pare tuttavia che per presenziare alla cattedra della scuola più popolare d’Italia abbia addirittura rifiutato un’offerta da capogiro. Secondo quanto emerso, la produzione di Pechino Express (che tornerà su Sky Uno come Pekin Express) le avrebbe difatti offerto ben 200 mila euro per partecipare.

Cifra che se avesse accettato non le avrebbe consentito ovviamente di tornare su Canale 5.

Arisa pazza di Maria De Filippi

Lo scorso anno Arisa rilasciò una breve dichiarazione su Maria De Filippi, confermandone la stima e il rispetto assoluto. “Mi sento molto orgogliosa che mi abbia affidato i suoi ragazzi, sapendo quanto tiene ai loro. Non voglio deludere nessuno […] anzi, mi piacerebbe che Maria mi volesse un po’ di bene, perché io gliene voglio tanto”.

Intanto ad Amici pare siano stati confermati anche Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano e Veronica Peparini. L’unica a non aver ancora dato una risposta certa è Lorella Cuccarini, probabilmente in attesa di una nuova offerta. “Per me Amici è stata una rinascita”, aveva detto tempo fa Lorella a Verissimo da Silvia Toffanin. “È un’esperienza in un’azienda in cui ho fatto tante cose belle. È stata una sfida, mi sono ritrovata ad affrontare un programma nuovo e un nuovo pubblico, ma mi sono inserita bene”.

Non resta dunque che attendere ancora qualche settimana per avere il quadro completo del nuovo team di professori.