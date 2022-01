Arisa, il trattamento Thermage: “A 40 anni ti salva la vita”

Arisa ha condiviso su Instagram una foto con degli strani segni sul viso. Si tratta del trattamento Thermage, che secondo lei "a 40 anni salva la vita

Arisa ha condiviso su Instagram una foto con degli strani segni sul viso. Si tratta del trattamento Thermage, che secondo lei “a 40 anni salva la vita“.

Arisa: l’esclusione dal Festival di Sanremo

Arisa sta vivendo un momento di grande successo grazie alla vittoria sul palco di Ballando con le Stelle, ma è molto dispiaciuta di non poter partecipare al Festival di Sanremo.

Nel salotto di Verissimo ha commentato l’esclusione dalla prossima edizione del Festival, che l’ha vista vincitrice nel 2009. “Mi è dispiaciuto di non essere stata scelta, ma capisco la decisione di Amadeus di voler prendere altri artisti” ha dichiarato Arisa, ammettendo che il suo sogno è partecipare all’Eurovision Song Contest. Nonostante non sia in gara a Sanremo, sarà presente sul palco dell’Ariston per accompagnare Aka7even nella serata delle cover.

Arisa, il trattamento Thermage: “Fresca come una rosa”

A Verissimo, Arisa ha parlato anche dei suoi continui cambi di look. Negli anni si è mostrata in modi molto diversi, con i capelli lunghi, rasata, ma anche con i capelli biondo platino. Ogni suo cambiamento, come lei stessa ha spiegato, ha una motivazione molto precisa. “Quando finisce qualcosa taglio i capelli. Anche in amore quando sento che una relazione è finita mi raso a zero” ha raccontato la cantante. Questa volta Arisa ha fatto parlare di sé per via di un trattamento.

In passato è ricorsa alla chirurgia estetica con un ritocchino alle labbra di cui poi si è pentita, ma questa volta si tratta di un trattamento molto diverso al viso. “Il thermage a 40 anni ti salva la vita: per essere sempre fresca come una rosa” ha spiegato.

Arisa, il trattamento Thermage: cos’è?

Il Thermage è un trattamento che serve a contrastare i primi segni di invecchiamento cutaneo, come rughe di espressione o pelle rilassata.

Grazie all’emissione di energia va a distendere i tessuti e regala tono ed elasticità, stimolando la produzione di collagene, acido ialuronico ed elastina. Il trattamento ha un effetto quasi immediato, per cui basta solo una seduta per iniziare a vedere dei miglioramenti. La pelle è subito più tonica, compatta e luminosa.