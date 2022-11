Arisa in lingerie e autoreggenti: la foto bollente

Arisa ha postato alcuni sensuali scatti in biancheria intima e ha fatto il pieno di like da parte dei fan.

Arisa è tornata a provocare i fan dei social alcuni scatti bollenti dove ha sfoggiato biancheria intima in pizzo semitrasparente, calze autoreggenti e un lungo velo.

Arisa: le foto bollenti

Dopo un periodo difficile (seguito sembra alla sua rottura da Vito Coppola) e dopo aver ritrovato una perfetta forma fisica, Arisa ha condiviso con i fan alcuni scatti bollenti.

Nelle foto condivise dalla cantante la si vede posare a Pozzillo (nelle vicinanze del suo paese d’origine) con biancheria intima in pizzo nero, calze autoreggenti e un lungo velo ricamato dello stesso colore. Arisa ha fatto il pieno di like per le foto e nella didascalia sui social ha scritto:

“Comunque io non sono più la donna di queste foto di fine estate. Sono un’altra adesso. Più o meno felice? Chi lo sa(?) Ma adesso sono io, prima mi cercavo, adesso mi sono trovata.

Stavo vicina vicina vicina e non riuscivo a vedermi. C’è voluta una casa piccola, un borgo nuovo, tanta solitudine. Ci sono volute tante lacrime, tante preghiere. E chissà quante ancora ce ne vorranno per mantenere il punto per smetterla di dire “ci sono anch’io, mi guardi?” Adesso puoi anche non guardarmi io ci sono lo stesso.”

Arisa: i chili persi e l’amore

Arisa ha confessato di essere molto dimagrita dopo una recente delusione in amore e molti credono che la cantante si sia riferita a Vito Coppola, il ballerino conosciuto a Ballando con le Stelle e con cui aveva dato inizio a una liaison. Non è dato sapere se la storia tra i due sia effettivamente finita o se – come da loro stesso ammesso – la loro sia stata soltanto una splendida amicizia.