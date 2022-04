Arisa in topless con le "mutande di mia madre": Instagram la censura e lei non lo accetta.

Arisa ha regalato ai fan di Instagram uno scatto in topless con le “mutande di mia madre“. Anche se l’accessorio non è all’ultima moda, Rosalba Pippa ha riscosso un grande successo. Peccato che Instagram abbia deciso di censurare l’immagine.

Arisa in topless con le mutande della madre

Sono lontani gli anni in cui una giovanissima Arisa saliva sul palco del Festival di Sanremo con il brano Sincerità. Nel corso della sua carriera, Rosalba Pippa ha dimostrato ai fan di essere una grande trasformista. Cambia continuamente look, colore e taglio di capelli compresi. Da ragazzina timida e con gli occhialoni neri, la cantante si è trasformata in una femme fatale. L’ultimo scatto in topless condiviso su Instagram ne è la prova.

Arisa ha scelto di utilizzare le mutande della madre per rendere l’immagine più incline al suo stile.

Instagram censura Arisa in topless

Capelli sciolti e bagnati, mutandoni bianchi a vita alta, braccia incrociate sul petto e sguardo estremamente sensuale: è così che Arisa si è mostrata ai fan. Lo scatto non ha nulla di volgare, sia chiaro, eppure Instagram ha deciso di censurarla. Appena si è resa conto della cosa, Rosalba ha condiviso nuovamente lo scatto e ha scritto:

“A Instagram le mutande di mia madre non piacciono. Mi ha rimosso il post”.

Arisa sprizza sensualità da tutti i pori

Complice la storia d’amore con il ballerino Vito Coppola, conosciuto durante l’ultima edizione di Ballando con le Stelle, Arisa appare più bella che mai. Finalmente ha fatto pace con il suo corpo e non ha più nulla da nascondere. Stupenda, simpatica, autoironica e con una voce da brividi: non potrebbe desiderare altro.