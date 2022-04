Arisa e Vito Coppola: lei è innamorata, ma "lui vuole fare la sua vita". Le dichiarazioni deludono i fan.

Arisa ha conosciuto Vito Coppola grazie alla partecipazione a Ballando con le Stelle. Da quel momento hanno inziato a frequentarsi, ma il rapporto non sembra essere tutto rose e fiori. Le ultime dichiarazioni di Rosalba Pippa hanno deluso i fan.

Intervistata dal Corriere, Arisa ha parlato un po’ della sua vita e del senso di solitudine che la assale quando i ritmi frenetici della routine rallentano un po’. Nella sua esistenza, da qualche mese a questa parte, è entrato Vito Coppola, ballerino con cui ha fatto coppia a Ballando con le Stelle. Si sono conosciuti proprio nello show danzante di Milly Carlucci e, tra una coreografia di danza e l’altra, hanno iniziato a nutrire un certo interesse l’uno per l’altra.

“Sì, sono innamorata“, ha ammesso Rosalba Pippa. A questa prima dichiarazione, però, ne fanno seguito altre che non sono altrettanto entusiasmanti.

In merito al rapporto con Vito, Arisa ci ha tenuto a chiarire:

“Non stiamo insieme. Lui vuole fare la sua vita e vorrebbe che io ci sia senza essere invadente. Ma io non sono una da strategie, quella che non ti scrive o lascia squillare a vuoto. Mi spiace quando le cose sono a metà. Non riesco a esprimermi nel mezzo. Ho voglia di vita vera“.