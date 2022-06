Arisa, la confessione shock: “L’amore è essere schiavi di qualcuno, come dice il Vangelo”

Arisa ha fatto alcune confessioni su quella che sarebbe la sua opinione sul concetto di amore.

In occasione dell’uscita di Altalene, ultimo singolo del suo album Ero romantica, Arisa ha confessato cosa ne penserebbe dell’amore.

Arisa e l’amore: la confessione

Da alcuni mesi Arisa sta frequentando Vito Coppola, il ballerino conosciuto a Ballando con le stelle e con cui – nonostante un’evidente intesa – ha sempre preferito non definirsi una “coppia”.

Nelle ultime ore la cantante ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato dell’amore e ha detto: “La vera libertà sta nel decidere di essere schiavi di qualcun altro”, e ha aggiunto: “Le fiabe con il principe azzurro sono una rovina”.

Arisa non ha parlato apertamente di Vito e del resto entrambi hanno preferito mantenere il massimo riserbo dopo che i rumor sulla loro relazione sono diventati sempre più insistenti.

Arisa e Vito Coppola: le dichiarazioni

Tra Arisa e Vito Coppola è sbocciata una splendida liaison ma entrambi hanno dichiarato di non volerla trasformare in qualcosa di più. La cantante ha rivelato anche che i suoi numerosi impegni di lavoro la terrebbero spesso lontana dal ballerino: “Lo sono (innamorata, ndr.). È proprio questo il problema: che non stiamo insieme. E non stare insieme a distanza è molto difficile. Lui vuole fare la sua vita e vorrebbe che io ci sia senza essere invadente.

Ma io non sono una da strategie, quella che non ti scrive o lascia squillare a vuoto… La vita è breve. Può succedere una guerra, il tempo non è infinito e mi spiace non dirsi tutto quello che ci si vuole dire nel momento in cui lo si pensa, mi spiace non amare seriamente, non litigare seriamente. Mi spiace quando le cose sono a metà. Non riesco a esprimermi nel mezzo”,