Arisa, la foto senza reggiseno: “Basta vergogne, voglio celebrarmi”

Arisa ha postato sui social uno scatto bollente senza reggiseno: la foto ha fatto il pieno di like e in tanti hanno condiviso il messaggio della cantante, che ha dichiarato di voler celebrare il suo corpo.

Arisa non ha mai fatto segreto di aver avuto un rapporto conflittuale col suo corpo e di aver subito atti di bullismo da parte dei suoi compagni di scuola quando era adolescente. Oggi sembra che la cantante abbia finalmente risolto la questione: “Basta vergogne e interrogativi, basta se, basta ma.. mi voglio celebrare e ringraziare i miei genitori che mi hanno fatta bella, perfetta a modo mio”, ha scritto la cantante nella didascalia al suo post, e ricevendo da subito i messaggi d’auguri da parte dei fan.

Arisa: la vita privata della cantante

Negli ultimi mesi Arisa è stata al centro di un chiacchieratissimo gossip in merito alla sua liaison con Andrea Di Carlo, con cui la relazione è stata caratterizzata da frequenti tira e molla.

I due avevano annunciato di aver fissato le loto nozze a settembre 2021 ma poi una dichiarazione della cantante a Domenica In aveva fatto infuriare il manager, che si era ripreso l’anello di fidanzamento. “Mi sono ripreso l’anello, non ci sarà nessun matrimonio”, aveva confessato lo stesso Di Carlo visibilmente deluso. In seguito i due sono tornati insieme, ma hanno preferito non svelare ulteriori dettagli (né fornire conferme) riguardanti il rumor delle nozze.

Arisa: il primo appuntamento con Di Carlo

La cantante ha recentemente svelato che Andrea Di Carlo era fidanzato con un uomo prima di avere il suo primo appuntamento con lei. Inoltre l’uomo avrebbe divorziato e sarebbe già padre di due figli. “Aveva avuto un fidanzato per molto tempo, ma la cosa non mi ha fatto paura. So che sono di passaggio su questa terra, per cui la vita voglio viverla appieno”, aveva confessato Arisa, che ha anche aggiunto: “Quando parliamo della sessualità, siamo tutti filosofi, tutti bravi a dire che l’amore non ha sesso, ma quando arriva il tuo momento, che fai? Ti tiri indietro?”. Emergeranno ulteriori dettagli sulla loro liaison?