Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, Arisa lascia ancora una volta Amici di Maria De Filippi. Rosalba Pippa avrebbe deciso di mollare il talent di Canale 5 per tornare in Rai, dove l’hanno richiesta come giudice di un programma.

Arisa lascia Amici per la Rai

Dagospia non ha alcun dubbio: Arisa lascia Amici di Maria De Filippi. Secondo il portale di Roberto D’Agostino, Rosalba Pippa avrebbe deciso di mollare la cattedra di canto del talent mariano per diventare giudice di un programma Rai. E’ bene sottolineare che non è la prima volta che la cantante fa i bagagli dal format di Canale 5: nel 2021 aveva preferito Ballando con le Stelle.

Arisa giudice di un programma Rai

“Mancherebbe solo la firma“, ha scritto il giornalista Alberto Candela su Dagospia. Il format Rai che Arisa avrebbe accettato è, come anticipato anche da Davide Maggio, The Voice Kids. Rosalba Pippa dovrebbe prendere il posto dei Ricchi e Poveri.

Non solo talent: Arisa pronta per Sanremo 2024

Nel futuro di Arisa, però, non ci sarebbe solo il trasferimento da Amici a The Voice Kids. La cantante starebbe pensando anche di tornare al Festival di Sanremo 2024. Per il momento, è bene sottolinearlo, Rosalba Pippa non ha confermato o smentito l’indiscrezione.