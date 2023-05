Arisa ha risposto ad una domanda sul principe azzurro, sui social network, e il suo modo ironico ha nuovamente conquistato tutti.

Arisa, le chiedono se aspetta il principe azzurro: la risposta ironica

Le donne devono spesso fare i conti con domande inopportune e fuori luogo che riguardano ipotetici principi azzurri, fidanzati e futuri mariti. Una domanda che ormai conoscono tutti, che sembra quasi essere obbligatoria e che spesso tende a dare molto fastidio. Anche Arisa ha dovuto fare i conti con la fatidica domanda sul principe azzurro, soprattutto dopo la fine della storia con Vito Coppola, dopo la quale è rimasta single. La domanda è arrivata su Instagram, nel box di domande che ha lasciato la cantante per confrontarsi con tutti i suoi follower.

La divertente risposta di Arisa

Nel mezzo di un box di domande lanciato su Instagram dalla cantante, è arrivata indirettamente questa domanda, con il commento di una fan che le faceva notare che lei fosse, proprio come Arisa, in relax sul divano con il pigiama in attesa di un principe azzurro. La cantante ha tirato fuori una delle sue risposte ironiche e sempre perfette, che ha conquistato tutti. “Ah tesoro, allora tu hai la stessa modalità mia di attesa del principe azzurro, divanata. In attesa, aspetta e spera, mo entra dalla finestra. Da dove arriva questo? Da dove arriva? Non arriva? E sticaz*i!” ha risposto, riuscendo realmente a conquistare tutti i suoi fan.