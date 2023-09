Arisa, le scuse tardive ad un famoso personaggio tv: la reazione via social

Arisa ha voluto scusarsi con Simona Ventura per un episodio accaduto in passato, e la conduttrice ha deciso di risponderle.

Arisa ha stupito tutti durante la sua partecipazione a Belve offrendo le sue scuse a Simona Ventura per averle dato della “falsa” durante la loro partecipazione in veste di giudici a X Factor, alcuni anni fa. La conduttrice ha deciso di risponderle pubblicamente.

Arisa: le scuse a Simona Ventura

Durante la sua partecipazione al salotto tv di Francesca Fagnani, Arisa ha voluto fare le sue scuse a Simona Ventura che a seguire, attraverso i social, ha espresso la sua gratitudine per il gesto della cantante. Arisa si è scusata per un episodio di alcuni anni fa, risalente all’esperienza da loro vissuta insieme a X Factor. “Il momento più basso è stato quando ho detto a Simona che era falsa, durante X Factor, perché non è vero. In quel momento lei stava facendo il suo gioco, io il mio, non avevo nessun diritto di dirle che era falsa. Volevo ribadire che non è vero e le voglio bene”, ha dichiarato Arisa a Belve, mentre Simona Ventura le ha risposto:

“Cara Arisa, sei dolce (…) Ti ringrazio perché nel nostro mondo non è fatto scontato chiedere scusa, anzi! Ci eravamo già chiarite in privato, ma questo attestato a Belve con Francesca Fagnani mi ha commosso”, ha continuato. E ha concluso: “Anch’io ti voglio bene, ti ritengo una delle (se non la più bella) voce della canzone italiana contemporanea, e aspetto, come abbiamo fatto in passato, di sentire i tuoi pezzi! Quelli si, davvero immortali! A presto”. La vicenda avrà ulteriori sviluppi? In tanti sono curiosi di sapere se, prima o poi, le due torneranno a mostrarsi insieme in tv o sui social.