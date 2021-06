Arisa litiga con Andrea Di Carlo: il botta e risposta via social

Arisa ha avuto un acceso botta e risposta via social con l'ex fidanzato Andrea Di Carlo, da cui si è definitivamente separata.

Arisa e Andrea Di Carlo: il botta e risposta

La liaison tra Arisa e Andrea Di Carlo, giunta agli sgoccioli, è ormai finita: i due si sono detti addio alcune settimane fa e sui social, nelle ultime ore, hanno avuto un acceso botta e risposta a cui hanno preso parte persino alcuni fan.

“Tu pensi che io non sappia scrivere, nè pensare con la mia testa. E invece, lo sai che quando stiamo insieme cerco di venire dalla tua per non litigare e sto zitta? Abbiamo vedute diverse o forse troppo simili per cavarci qualcosa di buono. Davanti allo specchio troviamo l’amore, e sia per me che per te, ci vuole… qualcuno davvero capace di amare”, ha scritto la cantante in risposta ad Andrea Di Carlo, che a sua volta ha replicato: “Io sono quello che conosci con pregi e difetti che sai e hai visto.

Non ho inganni, non so se risulto presente o assente. Sono io. E sai tutto. Sai chi sono, cosa provo, cosa dare e cosa non so dare. Tu devi andare e stare dove davvero vuoi e solo quando lo saprai e lo vorrai starai bene. Scoprilo e fallo. È il migliore augurio che posso fare a chi tengo”.

La lite tra Arisa e Andrea Di Carlo è avvenuta sui social e per questo in tanti tra i fan della cantante hanno letto il botta e risposta, schierandosi con l’uno o con l’altra.

Sulla vicenda è intervenuta anche Naike Rivelli, che ha invitato i due a discutere privatamente. “Magari parlarne privatamente sarebbe meglio”, ha scritto la figlia di Ornella Muti tra i commenti al post.

Arisa: il matrimonio saltato

Arisa e Andrea Di Carlo avevano annunciato che avrebbero dovuto sposarsi a settembre 2021, ma la liaison era naufragata in un nulla di fatto. A seguire i due erano tornati insieme, salvo poi lasciarsi di nuovo. Lo stesso Andrea Di Carlo aveva riferito di aver abbandonato l’idea di sposare la cantante e aveva rivelato di essersi ripreso l’anello di fidanzamento che le aveva donato.