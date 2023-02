Arisa torna sui social postando un duro sfogo a pochi giorni dal momento di sconforto che l’ha stravolta nello studio di Amici.

Cosa ha detto la cantante?

Arisa, lo sfogo sui social: “Non sono depressa, non prendo farmaci. Mi sono solo rotta il c***o di me”

“In una notte di febbraio in cui mi piacerebbe essere altrove, non so dove potrei stare meglio di così. Cioè sempre peggio”. Parte così l’amaro sfogo di Arisa che sui social ha deciso di lasciarsi andare a un delicato flusso di coscienza dal quale trapela nella sua pienezza il momento di difficoltà vissuto dall’artista.

“Ma non sono depressa, non prendo farmaci di nessun tipo non bevo e non fumo… mi sono solo rotta il c***o di me”, ha tenuto a precisare la cantante, recentemente protagonista di un “crollo” ad Amici.

Il momento di sconforto ad Amici

“Vorrei essere un’altra, con un altro, altrove, al caldo, nel mare, coi pesci che fanno ciao. Oppure un lottatore di sumo”, ha continuato Arisa mentre dava voce al vortice di pensieri che le ronza in testa.

E, poi, rivolgendosi direttamente ai suoi followers, ha chiesto: “E a voi capita di stancarvi di voi stessi? E cosa vorreste cambiare? Dove vorreste andare? Chi vorreste essere, con chi?”.

Parole che rievocano il momento di sconforto avuto ad Amici durante il quale l’artista ha spiegato, senza riuscire a frenare le lacrime, di sentirsi “a volte sopravvalutata, proprio una me**a” e ha ricordato che “le mode vanno e vengono, poi in Italia si invecchia prima”.