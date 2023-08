Arisa ha voluto provocare i fan pubblicando una sua foto nuda sui social, con tanto di annuncio matrimoniale. Rosalba Pippa, tralasciando le critiche, ha ricevuto tantissime proposte.

Arisa nuda sui social per trovare marito

Con una serie di foto bollenti, Arisa ha condiviso sui social uno strano annuncio matrimoniale. Rosalba Pippa, per trovare il partner della sua vita, ha voluto mostrarsi senza filtri, nuda, come mamma l’ha fatta. Fioccano proposte come se non ci fosse un domani.

L’annuncio di Arisa entusiasma i fan

A didascalia delle foto in cui si mostra nuda, Arisa ha scritto:

“Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio. Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico. Si offre ‘verità, corpo, anima, cervello’ fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede. Solo intenzioni serie. NESSUNA BUGIA. NO PERDITEMPO”.

Arisa: fioccano proposte di matrimonio, ma anche critiche

Com’era prevedibile, l’annuncio di Arisa ha scatenato anche gli hater. Oltre alle tantissime proposte di matrimonio, sono arrivati anche i commenti degli hater scandalizzati dalle nudità di Rosalba Pippa.