La cantante è molto provata in questi ultimi giorni, anche per le polemiche sollevate dalla comunità LGBT

In occasione della messa in onda del format Tutti i sogni ancora in volo di Rai 1, al quale ha partecipato in veste di ospite del collega Massimo Ranieri, la cantante Arisa si è concessa un nuovo sfogo sulle sue Instagram Stories che potrebbe aver fatto preoccupare più di qualche suo follower. Ecco le parole dell’artista.

“Mi trucco e canto di m….”: lo sfogo di Arisa

Visibilmente provata (e in lacrime) Arisa si è lasciata andare a parole di sconforto rispetto alla sua esibizione nel programma, che evidentemente non deve averla soddisfatta come forse avrebbe voluto. Ecco le parole della cantante sul social:

A volte canto proprio di me…, mi trucco proprio di me…. Ho spento la tv perché non mi voglio vedere, non riesco. Devo prendermi un periodo di vacanza, ma cosa posso fare? Ho sempre lavorato, non so stare ferma. Però non sto bene.

Un periodo no

Sono giorni molto difficili questi per la cantante, che di recente si è ritrovata al centro di un’enorme polemica a causa delle sue dichiarazioni su Giorgia Meloni e la comunità LGBT rilasciate a La confessione di Peter Gomez, su La7.

Al giornalista, Arisa aveva infatti raccontato di apprezzare la “cazzimma” della leader di Fratelli d’Italia, esprimendo tra l’altro qualche perplessità sulla comunità queer che avevano fatto imbestialire un’ampia fetta di attivismo online, oltre ovviamente a molti suoi fan che della comunità stessa fanno parte.