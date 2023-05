Arisa risponde alle critiche dopo i complimenti a Giorgia Meloni: "Chiedo non mi agevoli in nulla"

Arisa da Mara Venier: "Non voglio passare per una traditrice", la difesa della cantante dopo l'appoggio al Premier

La furia del web si è abbattuta in questi giorni sulla cantante Arisa, rea di aver “tradito” la comunità LGBTQI+ sostenendo la premier Giorgia Meloni: “Mi piace perché ha la cazzimma“. Questo ha detto la cantante durante La Confessione, programma di Peter Gomez. In molti fan si sono indignati per le parole di quella che è stata la madrina del Pride di Roma, che ha provato a spiegare la sua posizione anche da Mara Venier: “Chiedo alla Signora Meloni di non agevolarmi in nulla”.

La risposta alle critiche di Arisa dopo i complimenti fatti alla Meloni: “Non voglio essere vista come una traditrice”

Dopo che Arisa si è esposta in favore della Meloni durante l’intervista rilasciata a Peter Gomez, sulla cantante si sono riversati una serie di commenti poco gradevoli da parte della comunità arcobaleno. Arisa ha infatti descritto la Meloni come una mamma severa: “Ci vuole tempo e un cambio di atteggiamento da parte nostra, non sempre in lotta, ma in dialogo”.

L’ira del web ha portato la cantante a parlare di quanto accaduto anche da Mara Venier, volendo spiegare la sua posizione, soprattutto per non passare come volta gabbana di una fazione che spesso è stata il suo cavallo di battaglia. La cantante ha chiesto al pubblico di poter esprimere liberamente la sua opinione, così ha provato a giustificarsi durante l’intervista su Rai 1: “La Meloni mi piace, poi che ci siano dei problemi rispetto all’accettazione della comunità LGBT è una realtà. Io non voglio risultare come una traditrice, una voltafaccia anzi, dopo questo complimento che ho fatto alla Meloni, chiedo che di non agevolarmi in nulla”.