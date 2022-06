Arisa sexy con la lingerie in pizzo: “Sono una fi*a”

Arisa torna a mostrarsi sui social in tutta la sua bellezza. Il body nero, in pizzo, attillato e scollato non poteva passare inosservato.

Arisa è sempre più sexy e appare sempre più a suo agio con le sue forme sensuali che sfoggia con disinvoltura.

Arisa sexy con la lingerie in pizzo

La famosa cantante continua a entusiasmare i fan. Non solo per la sua dolcezza e la sua simpatia, ma anche per il suo fascino sensuale e irresistibile.

Lo sanno bene i suoi ammiratori: sui social Arisa si mostra in tutta la sua bellezza. Anche i suoi ultimi scatti non sono passati inosservati (naturalmente).

“1)sono una fica

2)ma troppo fica

3)come mai oggi sono così fica?

4)cacchio oggi mi sento proprio fica

5)niente male

6)tuttappost”.

Così ha scritto Arisa in una didascalia che accompagna alcuni scatti in cui appare sexy con indosso una lingere in pizzo.

Il body nero, attillato e scollato ha fatto impazzire i fan.