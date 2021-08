Arisa si è rasata la testa a zero: la replica alle polemiche

Arisa si è rasata a zero i capelli e sui social ha replicato contro le critiche degli utenti per questa sua decisione.

Arisa è stata travolta da una valanga di critiche sui social per aver rasato a zero la sua folta chioma castana.

Arisa rasata a zero

Arisa ha replicato contro i tanti che, sui social, l’hanno apertamente criticata per via della sua decisione di rasare a zero la testa.

Non è la prima volta che la cantante rasa a zero la sua folta chioma riccia e in passato alcuni dei suoi hair look avevano già sollevato critiche e polemiche in rete. “Ciao! A coloro che mi scrivono in direct: “No, perché l’hai fatto?”, non ho ucciso nessuno ragazzi. Mi sono solo rasata i capelli come faccio ogni estate. State tranquilli. State tranquilli, non è successo niente. Fino a ieri ero una femmina e oggi sono un maschiaccio”, ha replicato Arisa contro i detrattori che le hanno chiesto perché avesse preso la decisione di rasare a zero i capelli.

