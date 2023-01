Arisa si mette a nudo su Instagram: "Scorrete per scoprire la verità"

Mentre si trova a Londra per impegni di lavoro, Arisa si è messa a nudo su Instagram, invitando i fan a scoprire la verità.

Gli scatti, neanche a dirlo, sono stati apprezzati dai follower.

Arisa si mette a nudo su Instagram

Anche se è impegnata ad Amici come professoressa di canto, Arisa non rinuncia agli impegni di lavoro che la portano fuori dall’Italia. Negli ultimi giorni si è recata a Londra per alcuni appuntamenti e non ha dimenticato di condividere con i fan alcuni momenti del suo soggiorno. Non solo, Rosalba Pippa si è anche messa a nudo su Instagram, invitando i seguaci a scoprire la verità.

Le foto di Arisa piacciono ai fan

Arisa ha condiviso due scatti su Instagram. Nel primo si mostra truccata alla perfezione, pronta per uscire e buttarsi nel caos londinese. Nel secondo, invece, è senza makeup e con una maschera bianca in viso. A didascalia, ha scritto: “Scorrete per scoprire la verità“.

La reazione dei fan

La condivisione Instagram di Arisa è stata apprezzata all’unanimità dai fan. Tra i commenti si legge: “Sei bellissima” oppure “Vorrei avere io la tua autoironia” o ancora “Mi strappi sempre un sorriso“.

Come al solito, Rosalba Pippa sfodera l’arma dell’ironia e conquista i follower.