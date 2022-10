Arisa si mostra a seno nudo sui social: “Così facciamo audience”

Arisa si mostra a seno nudo sui social: prima lo scatto da censura, poi il ritocchino estetico.

Dismessi i panni di ragazza casa e chiesa, Arisa ha preso la via da vera e propria bad girl. Via social non smette di provocare i fan con scatti audaci, l’ultimo dei quali la vede a seno nudo.

Arisa a seno nudo sui social

Da prof di Amici a provocatrice social il passo è breve. Lo sa bene Arisa, che nelle ultime ore ha condiviso su Instagram uno scatto a seno nudo a dir poco bollente. Rosalba Pippa è cambiata molto rispetto agli anni del suo esordio ed oggi è una vera e propria bomba sexy. Con una serie di Stories, la cantante si è mostrata senza maglia, pronta per sottoporsi ad un ritocchino di bellezza.

Arisa pronta per il ritocchino estetico

Senza maglia, con indosso solo il reggiseno, Arisa ha esclamato:

“Metto le mie tett**e in primo piano così facciamo più audience“.

Un ritocchino di bellezza semplice, che non ha nulla a che fare con il seno.

Arisa cede al peeling e al lifting

Rosalba si è sottoposta al peeling per illuminare il viso e ad un lifting anti-age. Il seno, quindi, non c’entra nulla. Per il momento, la cantante non ha alcuna intenzione di ritoccare il décolleté.