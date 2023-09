Arisa: "Una volta sono stata con una donna. Mi è piaciuto ma..."

Ospite a Belve, Arisa ha confessato un retroscena inedito sulla sua vita privata e ha confessato di aver avuto un’esperienza con una donna in passato.

Arisa: l’esperienza con una donna

Arisa non ha mai fatto segreto di aver vissuto problemi di cuore e oggi, nonostante il suo più grande sogno sia quello di costruire una famiglia, la cantante è single. Lei stessa ha confessato a Belve alcuni retroscena sulla sua vita privata, e per la prima volta ha anche confessato di aver baciato una donna. “Una volta ho avuto sbaciucchiamenti con una donna, mi è piaciuto. Ma non sono andata oltre”, ha detto, e ancora: “Oggi mi definisco sola ma non solo, perché per fortuna ho la gente con me”.

Le ultime storie note vissute da Arisa sono state quelle con Andrea Di Carlo e con il ballerino Vito Coppola ma, entrambe, non sono finite nel migliore dei modi e la cantante si è presto ritrovata di nuovo single. Di recente Arisa ha postato un appello ironico via social in cui ha scritto: “Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo femminile, in particolare il mio”. La cantante riuscirà prima o poi a trovare l’amore?