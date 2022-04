Aristide Agostinelli trovato morto: il 21enne era scomparso da un mese

Scomparso da un mese da San Basilio (Roma), Aristide Agostinelli è stato trovato morto: si indaga su quanto accaduto.

Si sono concluse tragicamente le ricerche di Aristide Agostinelli, il ragazzo di 21 anni scomparso da Roma il 20 marzo 2022: nella mattina di martedì 19 aprile è stato trovato morto in un’area verde semi abbandonata tra l’Aniene e la Tiburtina.

Aristide Agostinelli trovato morto

Il giovane aveva fatto perdere le proprie tracce dopo essere uscito di casa dalla sua abitazione in zona San Basilio. Capelli castano chiaro, occhi azzurri e uno skateboard con sé, si erano subito messe in moto le ricerche per ritrovarlo. Le perlustrazioni hanno coinvolto anche le unità cinofile della Protezione Civile e i volontari dell’associazione Penelope al lavoro, ma purtroppo sono terminate con un triste epilogo.

Un passante ha infatti lanciato l’allarme alle autorità dopo aver trovato un corpo senza vita in un’area verde. Giunti sul posto, gli agenti del commissariato di polizia di San Basilio e la squadra della scientifica hanno identificato il cadavere in quello di Aristide. Secondo quanto appreso, il giovane era già deceduto da diversi giorni e la sua salma è già stata consegnata alla famiglia.

Aristide Agostinelli trovato morto: “Soffriva di problemi psichici”

Soltanto qualche giorno prima la famiglia aveva lanciato l’ennesimo appello per cercare aiuto nelle ricerche. “Siamo molto preoccupati perché soffre di alcuni problemi psichici e ha bisogno di sostegno. Sono passati troppi giorni senza avere alcuna informazioni“, avevano affermato gli amici dopo aver diffuso nuovamente le sue fotografie con la speranza che qualcuno l’avesse avvistato.