Ariston: Ricci, 'Merloni, impegno lungimirante e intelligente da imprenditore e ministro'

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – "È morto questa notte Francesco Merloni, presidente onorario di Ariston Group. L'impegno per la sua azienda, che ha guidato per oltre 40 anni, e per le nostre Marche, prima come imprenditore e poi come ministro e parlamentare, ha guidato la sua vita e lui non si è mai sottratto all'impegno, con lungimiranza e intelligenza". Così Matteo Ricci, europarlamentare del Pd, in un post sui social.

"Ha contribuito in modo determinante -aggiunge- a costruire opportunità per la crescita economica e lo sviluppo delle Marche, grazie a un modello d’impresa che anche quando Ariston si è affermata sui mercati internazionali, non ha mai dimenticato il suo territorio e la sua comunità. Ci stringiamo alla famiglia in questo momento di dolore".