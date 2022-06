Armando Incarnato contro Riccardo Guarnieri per Ida: la dama non sta affatto bene.

Dopo la fine di Uomini e Donne, Armando Incarnato è tornato a parlare di Riccardo Guarnieri e Ida Platano. In questi giorni ha avuto modo di sentire la dama e ha confessato che l’ex fidanzato l’ha ridotta un vero e proprio straccio.

Armando Incarnato contro Riccardo per Ida

Intervistato da Uomini e Donne Magazine, Armando Incarnato ha parlato dell’ultimo confronto tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Il cavaliere ha ammesso che, in un primo momento, ha fatto il tifo per loro. Poi, quando ha visto che il collega pugliese non ha avuto il minimo rispetto per la dama ha perso le staffe. Armando ha esordito:

“Ho cercato di aiutarli in questo riavvicinamento perché provo un grande affetto per Ida, anche se non sono mai stato convinto del tutto che la cosa potesse funzionare. Se tornassi indietro farei la stessa identica cosa perché bisogna darsi la possibilità di vivere il proprio sogno sino alla fine”.

Armando ha sentito Ida: come sta?

Incarnato ha proseguito:

“Nel loro ultimo centro studio, anche se ho sentito l’istinto di farlo, non sono voluto intervenire perché ho trovato qui momenti estremamente intimi. È stata una discussione forte, mi è dispiaciuto moltissimo vedere Ida tremare in quel modo, ma non potevo assolutamente intromettermi. Ho però provato una profonda tristezza nel vederla soffrire così”.

Anche se Armando non si è intromesso nello scontro tra Ida e Riccardo, ha ammesso di non aver affatto apprezzato l’atteggiamento dell’uomo.

In questi giorni ha sentito la Platano e ha rivelato che non sta affatto bene.

L’affondo nei riguardi di Riccardo

Incarnato, infine, ha sganciato l’affondo nei riguardi di Guarnieri:

“Da uomo non riesco a capire il comportamento di Riccardo. Lui, davanti ad una Ida così provata, che tremava in quel modo, avrebbe dovuto tacere e lasciarla calmare. In questi giorno l’ho sentita e l’ho trovata stanca, dispiaciuta, delusa e rammaricata. Tutto questo, secondo me, per un uomo a cui è mancato il coraggio di guardarsi dentro per capire se davvero fosse in grado di andare oltre determinati ricordi e archiviare determinate situazioni prima di darsi una nuova possibilità”.

Riccardo replicherà alle accuse? Non ci resta che attendere l’uscita in edicola del prossimo numero di Uomini e Donne Magazine.