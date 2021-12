Armando Incarnato, rispunta l’ex fidanzata: “Ne parla come se fosse la sua fidanzata”

Armando Incarnato è finito nell'occhio del ciclone per alcuni rumor riguardanti un suo presunto legame con l'ex fidanzata.

Armando Incarnato è finito di nuovo nell’occhio del ciclone a causa di indiscrezioni riguardanti il suo presunto rapporto con la sua ex, Jeanette.

Armando Incarnato: l’ex fidanzata

Quasi due anni fa a Uomini e Donne Armando Incarnato era stato costretto ad affrontare pubblicamente il rapporto con la sua ex fidanzata, Jeanette, con cui lui stesso aveva ammesso di aver mantenuto un buon rapporto anche dopo la fine della loro unione.

Stavolta, secondo indiscrezioni, Incarnato sarebbe finito nell’occhio del ciclone perché avrebbe parlato ad alcune persone della sua ex fiamma come se stessero ancora insieme. “Una volta a persone a me molto vicine parlava di questa ragazza come la sua fidanzata. Lavora nel suo negozio di parrucchiere”, ha fatto sapere Deianira Marzano attraverso i social. A destare altri sospetti poi sarebbero state alcune foto postate dallo stesso Armando via social, e dove sarebbe ritratto all’interno del salone della ex fidanzata.

Quale sarà la verità in merito al rapporto tra i due?

Armando Incarnato: Tina Cipollari

Anche Tina Cipollari ha affrontato personalmente Armando durante una delle ultime registrazioni di Uomini e Donne, e gli ha fatto proprio notare che, secondo indiscrezioni, lui avrebbe avuto di nuovo al suo fianco una nuova compagna. “A me arrivano delle segnalazioni che dicono che tu abbia una compagna cubana!”, ha detto la bionda opinionista, mentre Armando Incarnato ha ancora una volta negato qualsivoglia legame al di fuori del dating show di Maria De Filippi.

Armando Incarnato: la figlia e l’ex moglie

A Uomini e Donne Armando Incarnato più volte parlato dell’importante legame avuto con Daniela, la sua ex moglie, madre della sua unica figlia, Michelle. I due si sono lasciati a causa di un tradimento da parte di Armando, che a seguire si è trasferito a Roma alla ricerca di una nuova serenità. “Michelle avrebbe dovuto avere una famiglia unita. Aveva il diritto di vivere con il padre e la madre e io quel diritto gliel’ho tolto”, ha dichiarato il cavaliere a Uomini e Donne, e ancora: “A volte vorrei vederla solo per dirle ‘che bella che sei’.

Per un abbraccio, un sorriso, portarle un regalo. Purtroppo questo non può accadere perché i chilometri che ci separano sono tanti e mi fa rabbia perché, per forza di cose, i nostri incontri devono essere sempre programmati”.