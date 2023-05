Home > Askanews > Armani: ho coltivato con fierezza l'indipendenza difendendola Armani: ho coltivato con fierezza l'indipendenza difendendola

Piacenza, 11 mag. (askanews) – “Con coraggio e fiducia ho sempre coltivato con fierezza difendendola la mia indipendenza”. Giorgio Armani in un passaggio del suo discorso al Teatro Municipale di Piacenza per il conferimento della laurea honoris causa in Global business management da parte dell’università Cattolica ha toccato il tema della indipendenza. E parlando di sè ha detto: “Ascolto il parere degli altri ma sono io che prendo le decisioni, non me ne vogliano i miei collaboratori”.

