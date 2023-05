Armani: ho dimenticato me stesso nel mio percorso, questo è grave

Milano, 11 mag. (askanews) – La laurea honoris causa che gli è stata conferita oggi dall’Università Cattolica di Piacenza “Non deve essere la conclusione” di un percorso, ha detto uno scaramantico Giorgio Armani, “però mi ha obbligato a ricordare un percorso che ho fatto molto impegnativo, dimenticando me stesso e questo è molto grave. Ve lo sconsiglio”. Fresco di laurea, lo stilista ha detto: “Lavorate, tenete duro sul vostro lavoro ma non dimenticate che andando a casa trovate il gatto, il cane, il bambino, la mamma, l’amante, non dimenticatelo perchè andando avanti hai bisogno di persone al fianco”.

Lasciando Piacenza ha detto: “torno a Milano, ritrovo il mio lavoro, me stesso, le mie incazzature, il pensare a un futuro che mi piace ancora, pensarlo roseo, bello, produttivo”.