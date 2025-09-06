Armani, Malagò: fu anticipatore in sport, gli siamo eternamente grati

Milano, 6 set. (askanews) – “È stato un anticipatore anche in questo, aveva capito che lo sport gli regalava delle emozioni ed era un veicolo formidabile di immagine e comunicazione. Ma lui non lo faceva per un fatto strumentale o commerciale, lo faceva perché gratificava le atlete e gli atleti e, secondo me, gratificava anche se stesso.

Era un mondo che adorava e per questo gli saremo eternamente riconoscenti”. Lo ha affermato l’ex presidente del Coni, Giovanni Malagò, lasciando la camera ardente di Giorgio Armani a Milano.

“Noi, come mondo dello sport, gli abbiamo dato il ‘Collare d’oro’, la massima onorificenza, ma bisognerebbe dargli la medaglia planetaria, perché è stato un italiano che ci ha resi molto orgogliosi” ha aggiunto.