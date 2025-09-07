Armani, Napoleone (Pitti): tanta gente qui per lui vale più di Oscar

Milano, 7 set. (askanews) – “C’è emozione nel vedere tutte le persone che vengono, è il vero grande riconoscimento per Giorgio Armani, che ha parlato con tutti, dai bambini agli anziani, e con grande competenza, abbiamo fatto tanti progetti con lui”. Così l’amministratore delegato di Pitti Immagine Raffaello Napoleone, ricordando Giorgio Armani alla camera ardente dello stilista a Milano.

“Vedere questo – tutta questa gente con tanto affetto – credo sia il massimo che si può ottenere, è più di un Oscar ” ha aggiunto.