Armi a Colombia: FdI, 'bene Guerini su ruolo Difesa, ora chiarisca D'Alema'

Roma, 23 mar (Adnkronos) – “Il quotidiano La Verità e Striscia la Notizia hanno pubblicato delle intercettazione che hanno gettato ombre sui lavori del ministero che possono danneggiare l’intera nazione e la serietà del dicastero". Lo hanno detto in aula Giovanni Russo e Salvatore Deidda, deputati di Fratelli d’Italia, durante il Question time alla Camera.

"E' emerso un presunto tentativo di vendita al ministero della Difesa colombiano di 4 corvette Fcx30 e due sommergibili classe Trachinus prodotti da Fincantieri e di alcuni aerei M346 di Leonardo. L’ex Presidente del Consiglio, Massimo D'Alema, avrebbe svolto il ruolo di mediatore tra Leonardo s.p.a. e il Governo colombiano -hanno proseguito-. Ringraziamo il ministro Guerini per aver sgombrato oggi in questa Aula qualsiasi equivoco sulla trasparenza della nostra difesa, in un momento delicato in cui si parla di riarmo e più risorse dedicate.

Il Ministero si rivolga all'autorità giudiziaria per tutelarsi".

"La salvaguardia della credibilità delle Istituzioni italiane e dei rapporti tra Italia e Colombia, imponevano di fare chiarezza con estrema urgenza. Siamo curiosi a questo punto di sapere cosa risponde l’ex presidente D’Alema a seguito di questi doverosi chiarimenti. Questo era lo scopo della nostra Interrogazione: ribadire che la Difesa italiana agisce nella più totale correttezza”, hanno concluso gli esponenti di FdI.