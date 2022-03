Armi a Colombia: Giachetti (Iv) presenta interpellanza, 'D'Alema autorizzato a mediare?'

Roma, 23 mar (Adnkronos) – Il deputato di Italia viva Roberto Giachetti ha presentato una interpellanza al ministro della Difesa sulla vicenda delle armi alla Colombia per sapere, tre le altre cose, "se i fatti esposti in premesse siano stati oggetto di verifica; se i vertici di Fincantieri e Leonardo, e segnatamente i rispettivi presidenti e amministratori delegati, fossero a conoscenza del coinvolgimento di D’Alema nelle trattative con il governo colombiano per la compravendita di armamenti in premessa, eventualmente anche tramite studio legale Robert Allen Law".

E ancora, prosegue l'atto parlamentare, "se D’Alema sia stato autorizzato da Fincantieri e/o Leonardo -e specificamente da quali soggetti nell’ambito delle predette società- a svolgere per le predette società, a qualsiasi titolo, attività di mediazione, intermediazione, supporto o consulenza nell’ambito delle trattative con il governo colombiano di cui in premessa".