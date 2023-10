Armi e munizioni distribuite ai coloni al confine col Libano

Ayyelet HaShahar, 12 ott. (askanews) – Nel kibbutz Ayyelet HaShahar, nel nord di Israele, vicino al confine libanese, militari dell’esercito israeliano distribuiscono armi e munizioni per le persone autorizzate a portare armi. Si tratta principalemente di fucili e mitra con le relative munizioni. Migliaia di persone, sia israeliane che palestinesi, sono morte dal 7 ottobre 2023, dopo che i militanti palestinesi di Hamas con sede nella Striscia di Gaza sono entrati nel sud di Israele con un attacco a sorpresa che ha portato Israele a dichiarare guerra a Hamas a Gaza l’8 ottobre.

In Israele il servizio di leva è obbligatorio: tutti gli uomini e le donne che hanno i requisiti necessari sono chiamati sotto le armi all’età di 18 anni. Gli uomini prestano servizio per tre anni, le donne per 2 anni. Sono 177mila i militari regolari, più di 400mila quelli della riserva, i miluim – che vengono richiamati in caso di necessità.