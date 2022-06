Armi Usa, Matthew McConaughey alla Casa Bianca: è ora di cambiare

Roma, 8 giu. (askanews) – Aveva già visitato la scuola di Uvalde, sua città Natale, in Texas, per commemorare le vittime della strage. Ora l’attore Matthew McConaughey è tornato a parlare di armi e di responsabilità, lanciando un appello direttamente dal palco della Casa Bianca.

“Per quanto il nostro Paese sia diviso, la questione della responsabilità sull armi è una di quelle su cui siamo più d’accordo che in disaccordo, davvero.

Ma questa non dovrebbe essere una questione partitica. Ci troviamo davanti a una finestra di opportunità che non abbiamo mai avuto prima, una finestra in cui sembra che il vero cambiamento, il vero cambiamento possa avvenire”.

McConaughey ha mostrato foto e disegni fatti da alcuni dei 19 bambini uccisi nella tragica sparatoria a scuola e ha raccontato di aver parlato con i loro genitori. Poco prima del suo discorso ha incontrato brevemente anche il presidente Joe Biden.

La sua portavoce Karine Jean-Pierre ha detto che hanno discusso di come l’attore intende usare la sua popolarità e la sua piattaforma per invitare i leader a intraprendere un’azione bipartisan per porre fine alle uccisioni senza senso e per salvare vite, invocando leggi adeguate che regolino l’uso delle armi.

Immagini Afp