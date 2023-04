Parla francese la classifica degli uomini più ricchi del mondo stilata da Forbes per il 2023. Al primo posto infatti troviamo Bernard Arnault, magnate di Roubaix il cui patrimonio personale è valutato intorno ai 211 miliardi di dollari, scalzando Elon Musk e Jeff Bezos, adesso rispettivamente medaglia d’argento e di bronzo.

Patrimonio in ascesa per Arnault, fondatore della compagnia di moda e lusso LVMH. Male invece Musk, che paga l’acquisto di Twitter

A fare la fortuna di Arnault è LVMH, ovvero la più imponente compagnia di moda e lusso a livello mondiale, di cui il francese è fondatore e CEO. L’impero costruito dall’imprenditore gli ha permesso così di superare nella classifica dei ‘Paperon de’ Paperoni’ Musk, controverso boss di Tesla, Twitter e SpaceX, e Bezos, ‘papà’ di Amazon.

Nella classifica stilata lo scorso anno da Forbes, Arnault risultava al terzo posto. A contribuire alla scalata dell’imprenditore francese sono state anche le azioni in perdita registrate dagli altri due contendenti: per quanto riguarda Musk infatti, il patrimonio di Tesla è sceso a 180 miliardi, anche a causa dell’ingente esborso di soldi per l’acquisizione del social network Twitter.

Ferrero primo tra gli italiani, ma è appena 30esimo in classifica

E per quanto riguarda gli italiani? Secondo Forbes l’uomo più ricco al mondo proveniente dallo Stivale è Giovanni Ferrero, presidente dell’omonimo gruppo dolciario di famiglia, che però non brilla nella classifica generale: per lui soltanto un 30esimo posto.

Il patrimonio di Ferrero ammonterebbe a poco meno di 39 miliardi di dollari, comunque più di Giorgio Armani, secondo italiano in classifica con un patrimonio di 11,1 miliardi. Ancora più in basso Silvio Berlusconi, terzo ed ultimo italiano presente in classifica, il cui patrimonio dell’intera famiglia s’aggira sui 6,8 miliardi di dollari.