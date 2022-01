Arnold Schwarzenegger coinvolto in un incidente stradale: i dettagli

L'amatissimo attore Arnold Schwarzenegger è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale a Los Angeles: ecco tutti i dettagli a riguardo.

Sembrano immagini tratte dal set di uno dei tanti film d’azione di Arnold Schwarzenegger e invece sono realtà, stiamo parlando di quelle che circolano insistentemente sui social e che hanno immortalato l’incidente stradale in cui il noto attore è rimasto coinvolto nella giornata di venerdì 21 gennaio 2022 a Los Angeles.

Arnold Schwarzenegger e l’incidente stradale: cosa è accaduto?

Disavventura stradale per l’attore Arnold Schwarzenegger, il suo Suv è letteralmete finito sopra l’utilitaria di una donna, lo scontro tra le due vetture è avvenuto poco prima delle ore 17:00 (ora locale) di venerdì 21 gennaio 2022, quando in Italia era ancora notte fonda.

Il sinistro stradale che ha coinvolto l’attore sembra essere stato causato proprio da Schwarzenegger che alla guida del suo Gmc Yukon, lungo quasi 6 metri, non avrebbe rispettato il semaforo rosso e avrebbe svoltato a sinistra ignaro del pericolo.

Arnold Schwarzenegger e l’incidente stradale: illeso lui, ferita una donna

Se l’attore Arnold Schwarzenegger è rimasto illeso dopo l’incidente stradale, stessa cosa non si può dire per la donna che era alla guida della seconda vettura rimasta coinvolta nel sinistro.

La conducente della Toyota è rimasta ferita, ma per fortuna nulla di grave, soltanto qualche abrasione alla testa, nessun danno irreparabile fortunatamente per lei.

Arnold Schwarzenegger e l’incidente stradale: escluso l’uso di alcol e droghe

La Polizia intervenuta sul luogo dell’incidente ha comunicato in seguito che l’attore Arnold Schwarzenegger non è stato sottoposto ad alcun arresto e che non è stata trovata alcuna traccia di alcol o droghe in lui, dunque l’incidente è stato innescato da una semplice distrazione dell’attore, che è stato sanzionato per l’infrazione compiuta su strada.