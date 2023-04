Arnold Schwarzenegger operaio, ripara una buca in strada

Los Angeles, 12 apr. (askanews) – Terminator senza pietà nel dare battaglia alle buche in strada. Il popolarissimo attore Arnold Schwarzenegger ha postato un video in cui ripara una buca che da settimane bloccava il traffico nel suo quartiere a Los Angeles. L’ex governatore della California cinguetta: “È una cosa da pazzi. Oggi, dopo che l’intero quartiere è stato sconvolto per questa gigantesca buca che ha rovinato auto e biciclette per settimane, sono uscito con la mia squadra e l’ho riparata. Dico sempre, non lamentiamoci, facciamo qualcosa al riguardo. Ecco qui.”. Il video di Schwarzenegger è subito stato condiviso da migliaia di utenti ed è già stato visto da più di 3 milioni di persone.