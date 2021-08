Arredamento da giardino: il fascino senza tempo delle casette in legno

Pineca è l’azienda che da oltre 20 anni produce casette in legno di alta qualità e dall'aspetto elegante, perfette per il relax e per l'home working.

Non c’è nulla che possa valorizzare gli outdoor come le casette in legno: elementi di design per gli esterni, queste piccole strutture, infatti, hanno tutto ciò che serve per garantire il massimo della funzionalità, in un’esperienza extra confortevole capace di connettere l’individuo con la natura. A farne un elemento di enorme appeal, però, è soprattutto lo stile, che può aiutare a completare, enfatizzandola, l’atmosfera che si respira nel giardino.

È per questo che oggi esistono differenti tipologie di casette in legno. Si può optare per una struttura dallo stile classico, da inserire in un’area dai piacevoli scorci bucolici, o per una casetta in legno di concezione più moderna, che può esaltare, con un pizzico di esclusività, anche i giardini più contemporanei.

Una vasta gamma di stili che le rende ideali in qualsiasi ambiente e in particolare in quei casi in cui sia necessario inserire un’area extra multifunzionale, senza compromettere l’estetica dell’esterno.

Complice di questo successo, il legno, un elemento naturale, dal fascino indiscusso, capace di valorizzare con successo ogni singolo progetto. Pratico e confortevole nelle casette dagli assetti rétro, ma allo stesso tempo in grado di donare calore alle strutture più moderne, è un materiale durevole e bello da vedere, che si armonizza perfettamente con gli esterni, assicurando ottime performance soprattutto dal punto di vista tecnico.

Casette in legno: dall’estetica impeccabile dall’elevata solidità

Per far sì che ogni momento trascorso all’aria aperta sia sicuro per tutta la famiglia, una casetta in legno deve garantire anche una elevata stabilità strutturale.

Per questo è fondamentale affidarsi ad aziende di progettazione con una vasta esperienza sul campo, che possano assicurare strutture dall’esteriorità impeccabile, ma allo stesso tempo eccellenti a livello progettuale.

Pineca è l’azienda che da oltre 20 anni produce strutture in legno di alta qualità e dall’aspetto elegante. Le casette in legno Pineca, infatti, sono realizzate utilizzando principalmente pino nordico e abete scandinavo a crescita lenta, due materiali che possono garantire un’ampia durabilità sia per le loro elevate caratteristiche meccaniche sia per la resistenza alla muffa e al marciume.

Queste particolari casette in legno da giardino sono inoltre realizzate con un ottimo isolamento termico e porte e finestre di ultima tecnologia, che, in aggiunta a tetti ad altissima resistenza, proteggono gli interni dalle intemperie e le rendono utilizzabili tutto l’anno.

Le casette ideali per il relax di tutta la famiglia

L’attenzione al design e alla progettualità oggi fa delle casette in legno delle soluzioni ideali non soltanto per riporre attrezzi e materiale da giardino in una struttura esteriormente elegante, ma anche per poter disporre di uno spazio extra all’aria aperta.

È per questo che, sempre più spesso, accanto a chi cerca in queste costruzioni un classico capanno in legno in cui riporre ceppi da ardere o macchinari agricoli, c’è chi le sceglie per disporre di vani aggiuntivi immersi nella natura, da utilizzare a uso esclusivo o da destinare a tutta la famiglia.

Le casine in legno, infatti, grazie alla presenza di tetti a due falde, terrazze coperte e verande immerse nella natura, possono diventare eleganti dependance per gli ospiti o per piacevoli momenti di convivialità.

Offrono, inoltre, un ambiente pittoresco ed extra confortevole, ideale per concedersi piacevoli momenti di relax, ma anche aree sicure da destinare ai più piccoli, affinché possano giocare in un ambiente a misura di bambino.

Valorizzare l’outdoor con un elegante ufficio in giardino

L’assetto leggero che rende le casette in legno installabili in qualsiasi giardino, ne fa delle strutture particolarmente adatte anche all’home working.

Si tratta, infatti, di aree al chiuso, ma allo stesso tempo luminosissime che, grazie a dimensioni variabili, permettono di creare un ufficio funzionale e silenzioso, per lavorare da casa immersi nella natura.

Naturalmente, grazie a un assetto ricercato, che all’occorrenza può essere perfezionato con l’aggiunta di rifiniture e accessori ad hoc, le casette in legno possono dare a qualsiasi area esterna un impareggiabile senso di eleganza.

Per questo offrono un ambiente raffinato, da destinare anche alla ricezione di potenziali clienti, in uno spazio discreto e funzionale, separato dall’abitazione principale.